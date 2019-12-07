Полицейские задержали еще трех участников массовой драки на новосибирском рынке

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали еще трех участников конфликта, за которым последовала массовая драка с перестрелкой на Хилокском рынке в Новосибирске. В их отношении возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

В начале октября на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии. В столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

"При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и Росгвардии задержаны трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 36 лет, подозреваемые в повреждении трех автомобилей. Задержанные являются второй стороной произошедшего конфликта", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 67 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В середине октября неоднократно судимый директор новосибирской охранной фирмы Абдирашид Ахмедов и два предполагаемых участника драки были арестованы. Расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. 31 октября в Иркутске был задержан 36-летний уроженец Средней Азии, ставший еще одним фигурантом дела.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.