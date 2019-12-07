Суд арестовал обвиняемого в организации убийства начальника центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в субботу заключил под стражу Хасана Полонкоева - предполагаемого главаря группировки, совершившей убийства начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Хасану Полонкоеву меры пресечения в виде содержания под стражей", - постановил судья Артур Карпов по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Хасан Полонкоев будет содержаться под стражей до 6 февраля. Постановление пока не вступило в силу, адвокат Мурад Мусаев заявил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя в связи с тем, что существует угроза безопасности участников процесса и фигурантов дела.

Басманный суд в субботу также удовлетворил ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела - Аслана Полонкоева. Хасану и Аслану Полонкоевым предъявлены обвинения по ст. 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и по ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Также правоохранительные органы задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева.

Как сообщил источник, знакомый с материалами дела, задержанные выходцы из Ингушетии обвиняются не в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, им вменяется в вину покушение на него, произошедшее ранее.

"Всего сейчас задержано шесть человек. Все они обвиняются не в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии, которое произошло в Москве на улице Анохина - следствие считает их причастными к покушению на этого высокопоставленного полицейского, произошедшему ранее на ингушской территории. О причастности же их к убийству в Москве в материалах дела нет ни слова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у задержанных изъяли биоматериал, в частности следы кожи из-под ногтей и смывы с рук.

В свою очередь адвокат одного из задержанных Рустам Темирсултанов заявил ТАСС, что следственные действия с обвиняемыми велись с нарушениями. "Их допрашивали без адвоката по соглашению и иным образом нарушали их право на защиту. Вину ни один из задержанных не признает", - сказал он.

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