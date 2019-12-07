Источник назвал причину покушения на главу центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Основной версией покушения на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева, которое произошло ранее. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский", - сказал он.