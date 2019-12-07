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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Источник назвал причину покушения на главу центра "Э" по Ингушетии

По словам источника, знакомого с материалами дела, ей стала месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева
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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Основной версией покушения на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала месть за убийство главы ингушского клана Ибрагима Белхороева, которое произошло ранее. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Официально это звучит в материалах дела как покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел в связи с его служебной деятельностью. Однако по сути там сказано, что покушение на Эльджаркиева произошло из мести за убийство Белхороева, к которому якобы был причастен ингушский полицейский", - сказал он.

Теги
РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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