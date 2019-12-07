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В Перми на реке Кама оторвалась льдина с шестью рыбаками

В спасательной операции задействованы более 20 человек и семь единиц техники регионального ГУ МЧС

ТАСС, 7 декабря. Льдина с шестью находящимися на ней рыбаками откололась в субботу на реке Кама в Перми, организована спасательная операция. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

"В 18:20 (16:20 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Перми, на правом берегу Камы в районе деревни Оборино на льдине находятся шестеро рыбаков, самостоятельно эвакуироваться не могут. На место выехали экстренные службы, развернута спасательная операция", - говорится в сообщении.

По данным министерства, льдина с рыбаками находится в 30-40 м от берега. В спасательной операции принимают участие более 20 человек и семь единиц техники, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

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