В Перми на реке Кама оторвалась льдина с шестью рыбаками

ТАСС, 7 декабря. Льдина с шестью находящимися на ней рыбаками откололась в субботу на реке Кама в Перми, организована спасательная операция. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

"В 18:20 (16:20 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Перми, на правом берегу Камы в районе деревни Оборино на льдине находятся шестеро рыбаков, самостоятельно эвакуироваться не могут. На место выехали экстренные службы, развернута спасательная операция", - говорится в сообщении.

По данным министерства, льдина с рыбаками находится в 30-40 м от берега. В спасательной операции принимают участие более 20 человек и семь единиц техники, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.