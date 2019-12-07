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Полиция Украины установила двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже

В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Украины установила двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил в субботу заместитель начальника управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.

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"По результатам уже проведенных следственных действий готовится сообщение по обвинению двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - цитирует его пресс-служба полиции региона.

По последней информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), "в результате пожара погибли пять человек", 17 находятся в больницах города. Всего, по данным спасателей, в пожаре пострадал 31 человек, судьба десяти остается неизвестной.

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