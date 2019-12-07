В Нижнем Новгороде автомобиль сбил девять пешеходов

ТАСС, 7 декабря. Три автомобиля столкнулись в Нижнем Новгороде, в результате ДТП пострадали девять человек, включая четырех детей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 17:30 мск поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств с последующим наездом на пешеходов в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, из них четверо детей. Погибших нет", - отметили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.