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Брата убитого сектантами на Урале мальчика поместили в психиатрическую больницу

Вместе с ним в больницу поступили еще двое детей, чьи родители состояли в секте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Брат убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика поместили в психиатрическую больницу вместе с еще двумя детьми, родители которых состояли в секте. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

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28 ноября ТАСС сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты. В понедельник отец ребенка был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга до 26 января 2020 года.

"В психиатрическую больницу поступили трое детей, родители которых состояли в секте. Среди них - старший брат погибшего ребенка, ему 12 лет, он никогда не учился в школе", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что дети проходят полное обследование, так как подвергались психическому давлению

Причиной смерти девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в екатеринбургском парке, стала механическая асфиксия. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК России по Свердловской области в понедельник. Пресс-служба СК РФ сообщала, что, по предварительным данным, отец расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловский области Валерий Горелых, родители погибшего мальчика были ранее задержаны в Уфе. "На железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый 1979 года рождения - отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другом регионе", - отметил полковник Горелых, добавив, что там же была задержана еще одна фигурантка дела - женщина 1971 года рождения.

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РоссияСвердловская область
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