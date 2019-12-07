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При обыске в автомобиле экс-замглавы администрации Щелково изъяли около 4 млн рублей

На этом автомобиле Наталья Тамбова вместе с матерью пыталась скрыться на территории Белоруссии, сообщил источник

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили и изъяли более 4 млн рублей в автомобиле бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Московской области Натальи Тамбовой, задержанной на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ и признавшей вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Кроме упакованных чемоданов с личными вещами Тамбовой и ее матери, правоохранители обнаружили и изъяли в ходе обыска в автомобиле, на котором она с родственницей пыталась скрыться от следствия на территории Белоруссии, денежные средства в размере более 4 млн рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обвиняемая является уроженкой Минска.

Экс-чиновница уволилась в минувшую пятницу. Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал ее на два месяца, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тамбова полностью признала вину в хищении бюджетных средств, раскаялась в содеянном и намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Она также проверяется на причастность к получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело

Тамбова является фигуранткой уголовного дела в отношении задержанного в среду замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгия Волосевича, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Волосевич арестован на срок до 4 февраля.

За минувший год правоохранительными органами были задержаны почти все чиновники из числа руководства администрации городского округа Щелково. Так, по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова, около месяца назад с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Иванова дала показания, изобличающие бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, арестованного в субботу по обвинению в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 млн рублей. В рамках дела Ивановой также арестован экс-начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко.

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