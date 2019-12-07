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В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели человека в результате взрыва газа

По данным следствия, в субботу в подъезде жилого дома на улице Бориса Шарова обнаружили утечку бытового газа, при проведении ремонтных работ произошел взрыв

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тюмени, где результате хлопка бытового газа в жилом доме погиб человек, сообщили ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате хлопка бытового газа в жилом доме по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, по данным следствия, 7 декабря в подъезде жилого дома на улице Бориса Шарова произошла утечка бытового газа. В связи с этим около шести часов вечера при проведении работ сотрудником газовой службы произошел взрыв газа, мужчина погиб на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу.

"Следователи и криминалисты регионального [подразделения] СК России проводят на месте происшествия следственные действия: осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей", - сказала представитель ведомства.

В связи с произошедшим прокуратура Тюменской области организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Советник гендиректора по связям с общественностью ООО "Газпром Межрегионгаз Север" Галина Сирота сообщила, что компанией организован оперативный штаб для выяснения причин ЧП, семье погибшего будет оказана помощь.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор взял ситуацию с хлопком газа в Тюмени на личный контроль", - уточнили в пресс-службе областного департамента общественных связей.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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