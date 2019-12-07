В Астрахани пострадали четыре ребенка при взрыве газового оборудования в машине

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Четверо детей пострадали в результате взрыва газового оборудования в автомобиле в Астрахани, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Сегодня в Ленинском районе Астрахани по улице Энергетическая в машине произошел хлопок газобаллонного оборудования без последующего горения. В автомобиле находились четверо детей, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, инцидент произошел в субботу в 19:10 (18:10 мск), пострадали несовершеннолетние 2003, 2004 и 2002 (двое) годов рождения.

Как сообщили ТАСС в областной детской больнице, дети поступили с ожогами лица и рук 1-2 степени. "Пострадавшие находятся в ожоговом отделение, их состояние средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - уточнили в больнице.

По информации пресс-службы УМВД по региону, инцидент произошел в гараже - подростки играли и завели машину, после чего раздался взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начата проверка, в результате которой будет выяснено, кому принадлежит автомобиль и есть ли у владельца разрешение на установку газового оборудования.

В новость внесены изменения (20:35 мск) - добавлены подробности.