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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Судьба еще восьми человек остается неизвестной

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции по Одесской области.

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"Найдены еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация", - говорится в сообщении. Таким образом, число жертв пожара возросло до семи человек, судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур.

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