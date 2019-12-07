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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде

Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за вождение в нетрезвом виде

Результаты анализов по состоянию водителя на момент ДТП пока не готовы

ТАСС, 7 декабря. Водитель автомобиля Toyota, который спровоцировал ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали 11 человек и еще один умер, ранее лишали прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по Нижегородской области.

"Водителя ранее лишали прав за нахождение за рулем в нетрезвом виде", - отметил собеседник, уточнив, что результаты анализов по состоянию водителя на момент сегодняшнего ДТП пока не готовы.

Автомобиль Toyota столкнулся на улице Горького с машиной Audi, которая, в свою очередь, отлетела на другой автомобиль, а затем - на тротуар, по которому в этот момент шла в театр группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

Теги
РоссияНижегородская областьКрупное ДТП в Нижнем Новгороде
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