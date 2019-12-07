Сбившего насмерть трех человек на станции МЦК "Окружная" водителя арестовали на два месяца

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель, который в субботу въехал на машине в вестибюль станции МЦК "Окружная" в Москве, где погибли трое человек, арестован Головинским судом на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц"). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что возле дома №29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" МЦК. В результате погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие - пешеходы. По данным ГИБДД, шофер в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.