В Казани погибли два человека при пожаре в жилом доме

ТАСС, 7 декабря. Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Казани в субботу вечером, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"К приезду пожарных горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Пожарным удалось спасти 23 человека, но два человека, к сожалению, погибли и трое пострадали", - сказали в МЧС.

Кроме того, 47 жильцов вышли из дома сами. Тушение пожара продолжается.

В МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Его общая площадь составила 15 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.