В Нижнем Новгороде прооперировали двух детей, пострадавших при наезде автомобиля

ТАСС, 7 декабря. Медики прооперировали двоих из девяти детей, которые пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам заведующий отделением травматологии Нижегородской области детской клинической больницы Иосиф Шарипов.

"Мальчик 15 лет с переломами обеих костей голени прооперирован и переведен в отделение интенсивной терапии. Второй ребенок с обширной раной бедра также прооперирован", - отметил Шарипов.

По его словам, остальные дети получили сотрясения головного мозга, ушибы мягких тканей, одна девочка - перелом лучевой кости, ей операция не потребовалась. "Будем говорить так: через две недели все будут выписаны, кто-то, может быть, раньше", - добавил он.

С пострадавшими будут работать психологи МЧС и областного психологического центра, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. "Психологи областного психологического центра и ГУ МЧС выехали в больницу, будут работать с детьми", - сказала собеседница агентства, уточнив, что психологи будут работать с детьми в больнице и в школе, если в этом будет потребность.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из которых вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго - средней степени, еще одна женщина умерла.