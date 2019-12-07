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СМИ: во Франции разбился военный беспилотник массой более тонны

В результате инцидента никто не пострадал, проводится расследование

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Крупный военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ходе испытательного полета в районе города Истр на юге Франции. Об инциденте, произошедшем 6 декабря, сообщила в субботу на своем сайте газета Le Figaro со ссылкой на разработавшую дрон авиастроительную корпорацию Safran.

Аппарат под названием Patroller имел размах крыльев в 18 м. Он взлетел с базы французских ВВС, расположенной недалеко от города Истр, и упал в 15:58 по времени Парижа (17:58 мск) у населенного пункта Сен-Митр-ле-Рампар. В результате инцидента никто не пострадал.

Зона падения беспилотника была немедленно оцеплена спецподразделением, прибывшим с авиабазы. Начато расследование причин происшествия.

По информации корпорации Safran, французские ВС должны с 2020 года получить 14 беспилотников Patroller. Эти аппараты предназначены для наблюдения и разведки местности с целью координации действий сухопутных войск.

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Франция
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