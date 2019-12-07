В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

ТАСС, 7 декабря. Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре). Об этом сообщила в субботу пресс-служба управлении МВД РФ по региону.

"ДТП произошло около 21:00 (19:00 мск) на 31-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе (ХМАО-Югре). Столкнулись два автомобиля Lexus LX 570 и Hyundai Sonata. По предварительной данным, автомобиль Lexus двигался со стороны города Лянтор по направлению в поселок Нижнесортымский в противоположном направлении Hyundai Sonata. В результате ДТП автомобиль Hyundai вместе с тремя людьми (водитель и два пассажира) полностью сгорел", - говорится в сообщении.

Представитель ведомства уточнил, что водитель автомобиля Lexus LX 570 и пять пассажиров, находившихся в нем, направлены в больницу Лянтора.

Обстоятельства ДТП, в том числе виновник аварии, устанавливаются. .