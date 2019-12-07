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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде

В МВД сообщили, что экс-сотрудник ведомства не причастен к крупному ДТП в Нижнем Новгороде

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что сбивший 12 человек автомобиль принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику ГУ МВД по региону

ТАСС, 7 декабря. Одна из машин, попавшая в ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему сотруднику ГУ МВД по Нижегородской области, однако его не было за рулем в момент аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После ДТП в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что автомобиль, который сбил 12 человек на тротуаре, принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику ГУ МВД по региону.

"Один из автомобилей [попавших в ДТП] действительно зарегистрирован на бывшего сотрудника главного управления, но за рулем находился не он", - отметила собеседница агентства.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

Теги
РоссияНижегородская областьКрупное ДТП в Нижнем Новгороде
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