СК задержал подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По версии следствия, около 17:30 мск водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на ул. Горького, пересек полосу встречного движения, где столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников. Подростки в сопровождении взрослых шли в театр. В результате происшествия пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина умерла в больнице от полученных травм.

По факту ДТП в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").