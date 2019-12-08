В Подмосковье горит гостиничный комплекс

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Гостиничный комплекс загорелся в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел в магазине на первом этаже трехэтажной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково. "Площадь пожара, по предварительным данным, увеличилась с 400 до 800 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на мансарде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, есть угроза распространения огня, в том числе на соседние строения.

Ранее источник сообщил об эвакуации 19 человек, судьба одного неизвестна. "Ведутся его поиски", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в гостинице было 20 постояльцев, а также десять человек из персонала комплекса.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже наблюдалось горение на площади 400 кв. м. Распространению огня способствуют деревянные конструкции здания, которое построено в старинном стиле.

На месте работают 25 человек и семь единиц техники. В экстренных службах сообщили, что для тушения пожара также направлены пожарные из Москвы.