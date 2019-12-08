Источник: площадь пожара в гостиничном комплексе в Подмосковье выросла до 1000 кв. м

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья распространяется, его площадь увеличилась до 1000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, позже увеличилась в два раза. "Сейчас площадь пожара выросла до 1000 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное, разноуровневое (в два и три этажа), с мансардой. "Угроза распространения пожара по-прежнему сохраняется", - уточнил представитель экстренных служб. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее, добавили в МЧС.

В тушении задействовано 55 человек и 17 единиц техники.