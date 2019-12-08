В ДТП под Оренбургом погибли три человека

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области. Об этом в воскресенье говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по региону.

По данным ведомства, на трассе столкнулись два автомобиля. "Погибли три человека. Количество пострадавших устанавливается. На месте работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

После столкновения автомобили загорелись, уточнили в главке МЧС по региону. В тушении были задействованы пять человек и одна единица техники. "Марки автомобилей устанавливаются, предположительно, грузовая "Газель" и минивэн", - уточнили в пресс-службе ведомства.