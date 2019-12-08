В Южной Осетии три человека погибли в ДТП

ТАСС, 8 декабря. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали три человека в Южной Осетии, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД Южной Осетии.

"В воскресенье утром на трассе Цхинвал - Дменис произошло ДТП со смертельным исходом. В районе села Прис водитель автотранспортного средства "Лада Гранта" не справился с управлением, и машина вылетела на обочину. В машине на момент ДТП находились трое мужчин, все погибли на месте", - сказал представитель ведомства.

На место аварии выехали экстренные службы и правоохранительные органы.