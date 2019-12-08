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Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

В воскресенье спасатели нашли под завалами тела еще двух жертв трагедии

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Число жертв пожара, произошедшего в среду в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, увеличилось до десяти. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Государственной службы по ЧС Украины.

"Всего в результате пожара погибли 10 человек", - говорится в сообщении. В воскресенье спасатели нашли под завалами тела еще двух погибших. Ранее сообщалось о восьми погибших.

4 декабря в Одесском колледже экономики возник пожар, в момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура.

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