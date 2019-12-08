В Благовещенске в торговом центре задержали мужчину с ножом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Благовещенске мужчину, который направлялся в торговый центр с ножом, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба регионального управления МВД России.

"Сегодня днем в один из торговых центров Благовещенска вошел мужчина, у которого перед этим на стоянке ТЦ произошел конфликт с водителем такси из-за оплаты проезда. В ходе конфликта неизвестный угрожал водителю такси ножом. После чего правонарушитель направился в торговый центр. Прибывшими сотрудниками Росгвардии и полиции неизвестный был задержан", - говорится в сообщении.

Как уточняется, при себе у мужчины находился предмет, запрещенный к свободному обороту. Личность задержанного установлена, им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

"Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.