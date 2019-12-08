Состояние троих из четырех пострадавших в ДТП под Оренбургом оценивается как тяжелое

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Врачи госпитализировали четырех пострадавших при столкновении автомобилей на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области, где погибли еще четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"Трое "тяжелых", один - в состоянии средней степени тяжести. Все пока остаются в больнице Соль-Илецка", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие в ДТП являются иностранными гражданами, сообщил ТАСС источник в больнице.

Ранее в воскресенье на трассе в Оренбургской области столкнулись два автомобиля, как уточнили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, это были небольшой грузовик Mercedes и минивэн Ford. Транспортные средства после удара загорелись. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 сотрудников экстренных служб, привлекалось пять единиц техники.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в полиции.