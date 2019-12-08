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Источник: экс-главу филиала московского роддома №27 арестовали по делу о халатности

По данным собеседника агентства, уголовное дело против врача было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал бывшую заведующую филиалом московского родительного дома №27 Марину Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сармосян меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в отношении врача возбуждено уголовное дело по статьям 293 ("Халатность") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности") УК РФ. "Уголовное дело было возбуждено по заявлениям четырех потерпевших, которым было отказано в проведении кесарева свечения, в результате новорожденные дети были травмированы при прохождении через родовые пути", - сказал источник.

В ходе следствия запланированы в том числе экспертизы и очные ставки. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Москве.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки в связи с многочисленными жалобами пациентов принято решение об увольнении руководства роддома №27 имени Спасокукоцкого - заведующей филиалом роддома Марины Сармосян, а также заведующих всех отделений.

Ранее в ряде соцсетей широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за серии врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.

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