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В Москве осудили экс-участкового, который фабриковал уголовные дела о наркотиках

Он получил три года колонии общего режима

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего столичного полицейского, участкового по району Арбат Константина Данилочкина, фабриковавшего уголовные дела о хранении наркотиков в целях улучшить свои служебные показатели, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Данилочкин Константин Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Вместе с тем, по ее словам, районный суд признал бывшего участкового невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере"), и оправдал экс-полицейского в связи с его непричастностью к совершению преступления. Кроме того, суд переквалифицировал Данилочкину обвинение с части 3 на часть 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). "Обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было переквалифицировано на менее тяжкое", - пояснили в суде.

Участковый Данилочкин был задержан в августе 2018 года по подозрению в том, что он делал в Москве закладки с наркотическими веществами, после чего размещал объявления в интернете и якобы раскрывал эти преступления, задерживая преступников с поличным. Изначально ему были предъявлены обвинения в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и превышении должностных полномочий. После ареста Данилочкина в ходе предварительного следствия он был уволен со службы по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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