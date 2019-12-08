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В центре Москвы водитель такси избил и ограбил пассажирку

По словам потерпевшей, у нее отобрали около 100 тыс. рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время поездки в такси водитель машины ударил ее по голове, отобрал около 100 тысяч рублей, после чего выгнал ее из машины и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка, а также устанавливается ущерб.

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