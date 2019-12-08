Житель Якутска упал в вентиляцию с высоты 28 м, пытаясь достать валенки

ТАСС, 8 декабря. Спасатели в Якутии вызволили из вентиляционной шахты мужчину, который упал туда с десятого этажа, пытаясь достать валенки, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел 8 декабря в одном из домов по Сергеляхскому шоссе в Якутске. "Мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 метров, застрял в районе первого этажа, вниз головой", - говорится в сообщении.

Спасатели достали мужчину и передали его работникам скорой помощи. Также в пресс-службе уточнили, что упав с высоты, мужчина остался жив, так как внизу шахта сужается, и скорость падения замедлилась, а, кроме того, падение смягчили упавшие вниз валенки.