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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Обыск у главы КСП Ингушетии мог быть связан с задержанием его сына по делу Эльджаркиева

Правоохранители провели обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева 6 декабря

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в пятницу у руководителя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, могут быть связаны с задержанием его сына Алихана как участника ОПГ, подозреваемой в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

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"Среди задержанных предполагаемых участников ОПГ сын Мустафы Белхароева - Алихан. Возможно, именно поэтому под утро 6 декабря в Сурхахах проходили обыски в доме Белхароева", - сказал собеседник агентства.

6 декабря в селе Сурхахи в Ингушетии правоохранители провели обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева.

Басманный суд Москвы 7 декабря арестовал троих подозреваемых в покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева - Закру Полонкоева, Алихана Белхароева и Али Картоева. Их обвиняют по статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и по части 3 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. В субботу также арестовали отца Закры Хасана Полонкоева и Аслана Полонкоева по обвинению в причастности к убийству Эльджаркиева.

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Следственный комитет России и ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. 6 декабря в Москве и Ингушетии была проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы, 56-летний Хасан Полонкоев, и пять ее участников.

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РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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