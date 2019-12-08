Среди погибших и пострадавших в ДТП под Оренбургом есть граждане Киргизии и Узбекистана

В воскресенье на трассе в Оренбургской области столкнулись и загорелись два автомобиля: небольшой грузовик Mercedes и минивэн, по уточненным данным, марки Toyota.

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Четверо погибших и трое пострадавших в ДТП под Оренбургом являются гражданами Киргизии, еще один травмированный - гражданин Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в Отделе ГИБДД УМВД России по Соль-Илецкому городскому округу.

"Все участники ДТП - иностранные граждане. В грузовике Mercedes за рулем находился гражданин Республики Узбекистан, он ранен, находится в хирургическом отделении. Во втором автомобиле Toyota водитель и все пассажиры - граждане Киргизии. Трое пассажиров находятся в реанимации, водитель и еще трое пассажиров погибли", - сказал собеседник агентства.

Четверо пострадавших находятся в больнице города Соль-Илецка, трое из них - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП на трассе Оренбург - Акбулак, где погибли четыре человека, еще четверо пострадали. "В настоящее время правоохранительные органы работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства аварии, устанавливаются личности погибших и пострадавших. Проводится проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ", - уточнили в прокуратуре.