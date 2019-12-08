{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

На помощь спасателям пришел мужчина, который на вездеходе помог дотянуть животное до берега

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Татарстане спасли лося, провалившегося под лед реки Камы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В воскресенье на середине реки у села Котловка Елабужского района Татарстана под лед провалился лось. К нему на помощь были направлены спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус-6", - рассказали в МЧС.

Спасатели в зимних гидрокостюмах добрались до лося и обвязали его веревкой, но вытащить животное весом 300 кг при помощи буксира у них не получилось. На помощь пришел мужчина, который на вездеходе Sherp в сопровождении спасателей дотянул лося до берега.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Среди погибших и пострадавших в ДТП под Оренбургом есть граждане Киргизии и Узбекистана
В результате аварии четыре человека погибли, еще четверо пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС