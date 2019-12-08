В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Татарстане спасли лося, провалившегося под лед реки Камы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В воскресенье на середине реки у села Котловка Елабужского района Татарстана под лед провалился лось. К нему на помощь были направлены спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус-6", - рассказали в МЧС.

Спасатели в зимних гидрокостюмах добрались до лося и обвязали его веревкой, но вытащить животное весом 300 кг при помощи буксира у них не получилось. На помощь пришел мужчина, который на вездеходе Sherp в сопровождении спасателей дотянул лося до берега.