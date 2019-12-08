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Пожар в здании автомойки и кафе в Подмосковье потушен

Никто не пострадал

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали в подмосковном Наро-Фоминске возгорание в двухэтажном здании, где расположены автомойка и кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:20 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Пожар возник на втором этаже здания, огонь также охватил кровлю. Площадь пожара составила 600 кв. метров.

Это второй крупный пожар в Подмосковье за сутки. Утром в Одинцовском районе горел гостиничный комплекс на общей площади 1 тыс. 50 кв. метров.

Теги
Россия
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