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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, это может повысить шансы на то, что он расскажет немецким следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом в воскресенье сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По ее оценке, это может повысить шансы на то, что он расскажет немецким следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике. В конечном итоге подозреваемому придется объяснить, почему он считает, что его жизнь находится в опасности, пишет газета.

В то же время в правительстве ФРГ опровергли эту информацию. "В ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище, содержащего все известные нам персональные данные по подозреваемому", - сообщил изданию Der Spiegel представитель МВД ФРГ.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

Теги
ГрузияГерманияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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