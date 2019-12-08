В Петрозаводске потушили пожар на складе вдоль железной дороги

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар в Петрозаводске на складе, расположенном вдоль железной дороги, потушен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Карелии.

"Пожар потушили, идет проливка и разборка конструкций", - рассказал собеседник агентства.

Огонь распространился на площади 400 квадратных метров, данных о пострадавших нет.

По информации ведомства, пожар произошел на бывшем складе региональной сети строительных магазинов. По предварительным данным, в момент ЧП помещения были пустыми.