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В Петрозаводске потушили пожар на складе вдоль железной дороги

Площадь пожара составила 400 кв. метров

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Пожар в Петрозаводске на складе, расположенном вдоль железной дороги, потушен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Карелии.

"Пожар потушили, идет проливка и разборка конструкций", - рассказал собеседник агентства.

Огонь распространился на площади 400 квадратных метров, данных о пострадавших нет.

По информации ведомства, пожар произошел на бывшем складе региональной сети строительных магазинов. По предварительным данным, в момент ЧП помещения были пустыми.

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РоссияКарелия
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