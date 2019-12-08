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Умер один из детей, пострадавших при взрыве газа в КБР

В результате взрыва 2 декабря пострадала семья из пяти человек

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Один из трех детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии (КБР), умер. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

"Да, к сожалению, получивший наиболее тяжелые ожоги мальчик погиб",- подтвердили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что двух из трех детей ввели в медикаментозный сон, родители - в сознании.

Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей - мальчики двух, трех и четырех лет. Дети получили ожоги от 45 до 80% тела, у их родителей - ожоги 20% тела. Самолетом их доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать незаконная врезка в подземный газопровод. Ее с элементами коррозии обнаружили специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик". Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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