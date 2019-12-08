Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с участием "Газели" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Пять пассажиров автобуса пострадали при ДТП с участием автомобиля "Газель" по дороге на Турухтанные острова в Кировском районе Петербурга в воскресенье поздно вечером. Как сообщили в понедельник журналистам в региональном УГИБДД, водитель "Газели" скрылся с места ДТП.

"Дорога на Турухтанные острова, 12, водитель (мужчина 1975 года рождения), управляя автобусом (маршрут 306), остановился на перекрестке на запрещающий сигнал, в него (автобус) совершил наезд автомобиль "Газель". В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров. Водитель автомобиля "Газель" с места происшествия скрылся", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В УГИБДД также отметили, что пострадавшие получили легкие травмы. По факту аварии проводится проверка.