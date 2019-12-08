В Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании восьми школ

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Анонимные звонки о минировании поступили в восемь школ Комсомольска-на-Амуре в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Сообщения поступили еще в пять школ. Дети эвакуированы", - сказал представитель администрации.

Ранее ТАСС сообщал о трех школах, которые пришлось эвакуировать из-за звонка о минировании.

Звонки поступили, когда дети пришли в школы. На месте работают экстренные службы.

В новость в 2:46 мск внесены изменения - добавлены подробности.