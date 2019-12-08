Несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в несколько учебных заведений Хабаровска, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске", - сказал собеседник агентства. Экстренные службы работают.

В администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что эвакуировано в общей сложности уже девять школ. Звонки были анонимными. "Выведено 7032 школьника", - сказали в городской администрации, никто не пострадал.

Кроме того, cотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах Владивостока и Биробиджана, сообщили журналистам в силовых структурах регионов. "Оперативные службы проверяют школы Владивостока после поступления сообщений о минированиях. Ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26). На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал эвакуирован из зданий школ", - сообщило управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока.

Сейчас проверка уже завершена по двум адресам: Бородинская, 7 и Иртышская, 6, взрывных устройств не обнаружено. В пресс-службе администрации Приморья подтвердили, что сообщение о минировании поступило также в школу № 6 в Уссурийске.

В пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области ТАСС информировали, что в правоохранительные органы поступили звонки о заложенных взрывных устройствах в восьми учебных заведениях Биробиджана: в шесть школ и два колледжа. "Утром, когда в учреждениях начался учебных процесс, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах", - сказал представитель пресс-службы.

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