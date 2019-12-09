На Сахалине штормовой ветер выбросил на мель судно "Вега"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Буксир "Вега" в воскресенье выбросило на мель в угольном порту Шахтерска на Сахалине в связи с непогодой. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"Судно выбросило на мель из-за сильного ветра", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что на борту буксира находятся четыре человека.

По информации спасателей, никто из членов экипажа не пострадал, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Разлива топлива и повреждений нет. В настоящее время ведется подготовка к снятию судна. Планируется, что буксир удастся снять с мели вечером во время прилива. Для этого на помощь к "Веге" подойдут еще два буксира - "Шахтерск 1" и "Шахтерск 2".

В выходные дни на Сахалине и Курилах действовал циклон, который принес в регион штормовой ветер и снег. Из-за непогоды были закрыты несколько дорог, нарушено электроснабжение у части потребителей в селах. В Южно-Сахалинске погода была солнечной, без ветра и осадков. Сейчас в регионе преимущественно хорошая погода, температура воздуха около минус 10 градусов.