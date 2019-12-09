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МВД в Иркутской области возбудило дело о контрабанде леса в Китай

Стоимость лесоматериалов превысила 20 млн рублей

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Следственные органы МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов из Иркутской области в Китай на сумму более 20 млн рублей. Об этом в понедельник говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По результатам проверки, проведенной Осетровской транспортной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов объемом более 3,5 тыс. куб. м и стоимостью более 20 млн рублей. В ходе проверки установлено, что неустановленные лица, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района Иркутской области в Китай пиломатериалы, произведенные из незаконно добытой древесины", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере").

Теги
РоссияИркутская область
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