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В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого

СИДНЕЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Извержение вулкана началось на новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда. Об этом в понедельник сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии.

По данным ведомства, извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана - прим. ТАСС), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Как сообщает издание New Zealand Herald, 20 человек, предположительно, находились на острове в момент извержения. Спасатели полагают, что несколько из них получили травмы. В данный момент на остров, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатана был создан центр экстренного реагирования и открыт штаб сил гражданской обороны.

Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.

"Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет", - сказала Ардерн. Пресс-конференцию транслировал телеканал Television New Zealand. По словам премьера, полиция и службы экстренного реагирования страны делают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь всем, кто так или иначе пострадал от стихии. В городской больнице округа Вакатана уже создан центр экстренного реагирования и открыт штаб сил гражданской обороны, который координирует их усилия.

По данным службы скорой помощи Новой Зеландии, во время извержения пострадали 20 человек. Для их эвакуации с острова были задействованы семь вертолетов санитарной авиации.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

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