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СМИ: на фабрике в Нью-Дели вновь начался пожар

Накануне там в огне погибли 43 человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар вновь начался в здании фабрики в делийском районе Анадж-Манди, где в воскресенье при пожаре погибли не менее 43 человек. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, на месте возгорания работают четыре пожарных расчета.

Ранее 43 человека погибли и еще не менее 16 получили травмы и ожоги при пожаре на этой фабрике. Возгорание произошло около 05:20 утра (02:50 мск) в воскресенье, пламя, охватившее около 55 кв. м здания, было ликвидировано силами более 30 пожарных расчетов.

Погибшие и пострадавшие были работниками фабрики, которые ночевали там же. Причины возгорания пока не выяснены.

Полиция Нью-Дели накануне задержала владельца фабрики, бизнесмена по имени Рехан. Глава пожарной службы индийской столицы Атул Гарг, сообщил журналистам, что сгоревшее здание не имело необходимых средств пожарной безопасности, а также необходимых лицензий и разрешений.

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