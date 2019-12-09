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Полиция ищет подозреваемого в ограблении офиса "Сбербанка" в Находке

Устанавливается точная сумма ущерба

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция Находки ищет мужчину, совершившего ограбление офиса "Сбербанка". Как сообщает в понедельник пресс-служба УМВД Приморья, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

"В дежурную часть отдела полиции города Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого", - говорится в сообщении.

Точная сумма ущерба устанавливается. Как подтвердил ТАСС информированный источник в руководстве города, нападение совершено на офис "Сбербанка", в городе объявлен план-перехват.

Теги
РоссияПриморский край
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