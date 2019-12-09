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Сообщения о взрывных устройствах в школах городов ДФО не подтвердились

В учреждениях восстановлен учебный процесс

ТАСС, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проверили школы во Владивостоке, Благовещенске, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре после сообщений о минировании, информация не подтвердилась. Об этом сообщили в понедельник журналистам в администрациях городов и в пресс-службах УМВД по регионам.

Утром в понедельник информация о заложенных взрывных устройствах поступила в учебные заведения и в полицию в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане. Была нарушена работа десятков учреждений.

"Оперативные службы закончили проверку школ Владивостока после сообщений о минировании. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, информация о нахождении взрывчатых веществ ни в одном случае не подтвердилась, учебный процесс восстановлен по всем адресам", - говорится в распространенном релизе администрации Владивостока.

По данным администрации Благовещенска, оперативные службы завершили работу в учебных заведениях города. "Кинологические службы проверили все помещения, подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении на сайте. Администрации школ отработали согласно установленной инструкции, дети срочно были выведены из школ. Учеников разместили в подъездах соседних домов, в магазинах, дошкольных учреждениях, которые находятся поблизости. Кроме того, были подготовлены автобусы. Занятия во вторую смену пройдут согласно установленному расписанию.

В УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что проверка учреждений завершена, информация об угрозе не подтвердилась. В Хабаровске помимо школ сообщения о взрывных устройствах поступали также в университеты. Были эвакуированы сотни учащихся. В администрации Хабаровска сообщили, что в большей части школ, где проходила эвакуация, отменены занятия.

Проверка учреждений продолжается в Биробиджане.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайАмурская область
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