В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

ВОЛГОГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В воскресенье в городе Суровикино во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом обнаружен умерший ребенок, родившийся 4 января этого года. Семья многодетная, на учете не состоит", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причину смерти установят судебно-медицинские эксперты, по предварительным данным, ребенок, выползший из дома в ночное время на улицу, умер от переохлаждения. Проводится проверка.