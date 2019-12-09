В Пулково заявили, что не получали сообщение об угрозе взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва в понедельник не поступало в петербургский аэропорт Пулково, он работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что суды города эвакуируются из-за угрозы взрыва. В письме в Приморский райсуд также говорилось об угрозе взрыва в аэропорту Пулково.

"Пока информация не поступала, работаем в штатном режиме", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, по данным пресс-службы судов, автор письма также заявил об угрозе взрыва на станциях метро "Достоевская", "Пушкинская" и "Сенная площадь", в военных госпиталях и больницах в различных районах города. В пресс-службе метрополитена ТАСС сообщили, что информированы о сообщениях, но проверка пока не запланирована.

По данным источника агентства в экстренных службах, аналогичные сообщения поступили в отношении различных торговых центров.

Письма с угрозами начали приходить по электронной почте две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе оперативные службы также проверяли станции метро, торговые центры больницы и школы. Ничего опасного обнаружено не было.