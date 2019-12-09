В Москве проверяют пять школ после анонимных сообщений о минировании

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пять школ Москвы проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На территории столицы в настоящее время проверяются пять школ после анонимки об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в 12 районных судов Москвы, большая часть из них уже проверена специалистами, угроза не подтвердилась. Также неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах "Вегас" в Московской области. Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.

На прошлой неделе в Москве неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, все угрозы оказались ложными.