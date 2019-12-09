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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Адвокаты обжаловали арест подозреваемых в покушении на главу ЦПЭ Ингушетии

Адвокат Рустам Темирсултанов сообщил, что в ходе задержания и последующего допроса был нарушен ряд прав Али Картоева

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Адвокаты шестерых выходцев из Ингушетии, арестованных Басманным судом Москвы по подозрению в покушении на главу Центра противодействия экстремизму республики Ибрагима Эльджаркиева, подали жалобу на помещение их клиентов в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Рустам Темирсултанов.

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"Я только что подал жалобу на арест моего подзащитного Али Картоева, я считаю, что решение о его заключении под стражу было принято с многочисленными процессуальными нарушениями. Кроме того, в ходе задержания и последующего допроса был нарушен ряд прав Картоева, в том числе право на защиту", - сказал защитник. По его словам, остальные адвокаты также обжаловали аресты своих клиентов. "Насколько мне известно, все адвокаты также сегодня подали эти жалобы", - сказал Темирсултанов.

7 декабря Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева, его родственника Аслана и сына Закре. Также были помещены под стражу Исса Накастхоев, Али Картоев и Алихан Белхороев. Все они не признают свою вину.

Обвинение предъявлено лишь Аслану и Хасану Полонкоевым. По словам защитника Хасана Полонкоева Мурада Мусаева, всем шестерым вменяется в вину покушение на Эльджаркиева 12 января 2019 года на территории Ингушетии. Тогда Эльджаркиев на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов, он не пострадал.

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РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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